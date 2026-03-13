Shevchenko ritorna, ospite speciale a Milanello: incontro con Allegri e la squadra

Shevchenko nella giornata di oggi ha fatto visita al centro sportivo di Milanello, l’ex rossonero ha incontrato Allegri e i calciatori

«Non è brasiliano però, che gol che fa, il fenomeno lascialo là, qui c’è Sheva», questo il coro che i tifosi gli dedicarono nei suoi anni in rossonero. Il legame tra Andryi Shevchenko ed il Milan è forte ancora oggi.

L’ex attaccante ucraino, nella giornata di oggi, ha fatto visita al centro sportivo di Milanello. Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport per il Milan, il pallone d’oro del 2004 ha seguito da vicino l’allenamento della squadra di Massimiliano Allegri e si è soffermato in particolare con il tecnico livornese e con Luka Modric e Rafa Leao.

Chissà se l’incontro con un uomo che ha fatto la storia del Diavolo. In rossonero dal 1999 al 2006 e poi nel 2008/2009. Con la maglia del Milan ha vinto 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea.

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