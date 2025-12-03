Connect with us

Shevchenko elogia Leao: «Avrebbe giocato nel mio Milan». L'ex centravanti analizza il nuovo ruolo in attacco

11 minuti ago

Shevchenko, leggenda del Milan, ha elogiato Rafael Leao: l’ucraino è convinto che il portoghese avrebbe potuto giocare nella sua squadra

Andriy Shevchenko, leggenda del Milan e attuale Presidente della federazione calcistica ucraina, si è concesso ai microfoni di Tuttosport per un’intervista esclusiva che ha toccato sia i delicati temi della gestione sportiva in un paese in guerra, sia argomenti più leggeri come l’analisi del suo Milan. Dopo aver sottolineato il peso specifico di uomini chiave come Allegri e Modric, l’attenzione si è spostata su Rafael Leao e sulla sua evoluzione tattica.

Shevchenko elogia Leao

Interrogato direttamente sul talento portoghese, l’ex centravanti rossonero non ha nascosto la sua ammirazione, pur specificando la natura del giocatore. Di seguito si riporta l’estratto integrale delle sue dichiarazioni sul numero 10 rossonero e sul suo impiego in campo:

Shevchenko su Rafael Leao e il suo nuovo ruolo in campo: «Avrebbe giocato nel mio Milan? Sì. Non so se da titolare, ma uno spazio l’avrebbe sicuramente avuto perché è un attaccante con caratteristiche uniche. Non è proprio un centravanti, è un giocatore di fascia. Ma se tieni il blocco un po’ più basso, in modo da sfruttarne le caratteristiche migliori e liberarne la corsa, Rafa ha le qualità per farlo, e bene: quando ha spazio davanti, in velocità brucia tutto. Altra cosa è quando gli spazi non ci sono. Adesso Max lo sta provando lì, vediamo come va. In questo momento i risultati sono positivi: Leao sta segnando e imparando un nuovo ruolo. Ma non sarà sempre facile: da centravanti bisogna saper colpire in ogni situazione».

L’analisi di Sheva è lucida e approfondita: Leao è un acceleratore di gioco, la cui velocità è devastante quando ha spazio aperto. Il nuovo ruolo da centravanti che gli ha assegnato Allegri è una sfida che sta dando risultati positivi, ma che richiederà un ulteriore salto di qualità per affrontare le difese più chiuse.

L’INTERVISTA DI SHEVCHENKO

