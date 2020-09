Shamrock Rovers-Milan: Rebic e Leao out, Calha-Ibra tocca a voi

Shamrock Rovers-Milan: la sentenza Rebic non sarà del match, out anche Leao, tocca Ibra trascinare il gruppo, insieme a Calhanoglu

Domani il Milan di Stefano Pioli affronterà lo Shamrock Rovers nel match valido per il secondo turno preliminare di Europa League. Tra i rossoneri non ci sarà Rebic per squalifica e Leao in quarantena.

Tocca a Zlatan Ibrahimovic prendersi la squadra sulle spalle e guidarla verso la qualificazione. Al suo fianco ci sarà anche Hakan Calhanoglu, che se conferma quanto buono fatto in questo 2020, potrebbe essere la chiave di volta della gara. Possibile impiego, oltre a Samu Castillejo, quello di Alexis Saelemaekers, che avrebbe superato Brahim Diaz. Tonali partirà dalla panchina, con la coppia Kessie-Bennacer titolari. Difesa blindata, contando l’assenza di Romagnoli.