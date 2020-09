Shamrock Rovers-Milan: Donnarumma domani capitano, ecco il motivo

Shamrock Rovers-Milan: domani inizierà la nuova stagione rossonera. Stefano Pioli ha scelto di dare la fascia di capitano a Donnarumma

Domani inizierà la stagione rossonera 2020-2021. Il Milan sfiderà lo Shamrock Rovers nel match valido per il secondo turno preliminare di Europa League, una gara da dentro o fuori, che il Diavolo deve assolutamente fare sua.

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Stefano Pioli ha deciso che Gianluigi Donnarumma indosserà la fascia da capitano, non solo per l’assenza di Romagnoli ma anche per il numero di presenze in rossonero: 203.