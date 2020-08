Shamrock Rovers-Milan: alcune curiosità sul preliminare di Europa League

Saranno gli irlandesi dello Shamrock Rovers gli avversari dei rossoneri nel secondo turno preliminare di Europa League

A Nyon si è svolto il sorteggio valido per il secondo turno preliminare di Europa League. Il Milan, da testa di serie, affronterà lo Shamrock Rovers. Inizierà al Tallaght Stadium di Dublino, in quanto i rossoneri sono stati estratti dopo il proprio avversario, il cammino europeo 2020/21 della squadra di Mister Pioli. Shamrock Rovers-Milan si giocherà giovedì 17 settembre (orario da definire) in gara unica, a eliminazione diretta, a porte chiuse.

La formazione irlandese partecipa alla League of Ireland Premier Division. Attualmente la stagione 2020 è ancora in corso dopo essere iniziata lo scorso metà febbraio, sospesa a inizio marzo a causa dell’emergenza Covid-19 e poi ripresa a fine luglio. Trascorse nove giornate di campionato, gli uomini di Stephen Bradley sono da soli in vetta alla classifica grazie a 23 punti (sette vittorie e due pareggi, venti gol segnati e sei subiti). Nel 2019 i biancoverdi hanno conquistato la FAI Cup, la Coppa nazionale; in Europa League si sono fermati proprio al secondo turno preliminare, battuti ai supplementari dall’Apollōn Limassol.

Queste alcune curiosità su Shamrock Rovers-Milan:

Prima sfida ufficiale tra Milan e Shamrock Rovers.

I rossoneri sono imbattuti nei due match in competizioni europee contro squadre irlandesi, entrambe nei Sedicesimi di finale della Coppa UEFA 1975/76 Athlone Town : 0-0 in trasferta e 3-0 in casa con gol di Francesco Vincenzi e doppietta di Romeo Benetti.

nei due match in competizioni europee contro squadre irlandesi, entrambe nei Sedicesimi di finale della Coppa UEFA 1975/76 Athlone Town : 0-0 in trasferta e 3-0 in casa con gol di Francesco Vincenzi e doppietta di Romeo Benetti. L’ultimo confronto fra una squadra italiana e una irlandese in campo europeo risale al 2010/11 : Juventus-Shamrock Rovers, anche in quel caso nei preliminari di Europa League (3-0 complessivo tra andata e ritorno in favore dei bianconeri).

: Juventus-Shamrock Rovers, anche in quel caso nei preliminari di Europa League (3-0 complessivo tra andata e ritorno in favore dei bianconeri). Le squadre italiane hanno vinto cinque delle sei gare europee contro formazioni irlandesi (1N), mantenendo sempre la porta inviolata.

Fonte: acmilan.com