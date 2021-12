Settore Giovanile Milan, tutti i risultati delle gare di questo weekend

Risultati importanti nel fine settimana del Settore Giovanile rossonero. A valanga gli U17 a Cagliari , un rotondo 6-0, pesante il successo casalingo degli U18 contro l’Hellas Verona grazie al gol di Polenghi . Prestigiosa vittoria per gli U14 nel Derby con l’Inter, 3-2 il risultato finale. Bene anche le squadre femminili: vittorie con grande margine per l’U13 e l’U15, pareggio per l’U11 così come per la Primavera di Mister Corti, 3-3 contro il Tavagnacco.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 4 DICEMBRE

PRIMAVERA: 11° giornata, Milan-SPAL 4-1 (13′ Alesi, 15′ Traorè, 15’st Gala, 39’st Rossi).

UNDER 9: 8° giornata, Club Milano-Milan 0-20.

UNDER 13 FEMMINILE: 5° giornata, Frog Milano-Milan 0-11.

UNDER 15 FEMMINILE: 10° giornata, Milan-Rivazzanese 13-0.

UNDER 18: 11° giornata, Milan-Hellas Verona 1-0 (21’st Polenghi).

DOMENICA 5 DICEMBRE

UNDER 14: recupero 5° giornata, Inter-Milan 2-3 (27′ Arnaboldi, 32′ Pinessi, 36’st Tartaglia).

UNDER 17: 11° giornata, Cagliari-Milan 0-6 (7′ Longhi, 14′ Mangiameli, 27′ Casali, 37′ e 16’st Perrucci, 37’st Benedetti).

UNDER 9: recupero 6° giornata, Lombardia Uno-Milan 3-11 (3 Gambarotto, 2 Facchi, 2 Tommasone, 2 Geccherle, Pinton, Bernasconi).

UNDER 15: 6° giornata, Milan-Brescia 3-3 (8′ e 2’st Perin, 34′ Camarda).

UNDER 11 FEMMINILE: 8° giornata, Assago-Milan 2-2.

PRIMAVERA FEMMINILE: 8° giornata, Tavagnacco-Milan 3-3 (2′ Crevacore, 22’st Avallone, 23’st Renzotti).