Settore giovanile Milan: i risultati del week end

Settore giovanile, i risultati del weekend rossonero: tante vittorie e grandi soddisfazioni per tutte le formazioni impegnate

Cinque partite, cinque vittorie: grandi risultati nel fine settimana del Settore Giovanile rossonero, aperto e chiuso dalle due Primavera. Vince la maschile sabato contro la capolista Lecce, vince la femminile domenica a Parma per 4-0, certificando il secondo posto in vista della Final Four. Nel mezzo, successi importanti per U13 e U15 femminili, così come per l’U14 maschile, che si aggiudica il Derby valido per la prima giornata della Fase Interregionale.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 29 APRILE

PRIMAVERA : 12ª giornata di ritorno, Milan-Lecce 3-1 (1’st Zeroli, 5’st Traorè, 50’st Sia) – HIGHLIGHTS

: 12ª giornata di ritorno, Milan-Lecce 3-1 (1’st Zeroli, 5’st Traorè, 50’st Sia) – HIGHLIGHTS UNDER 15 FEMMINILE : 4ª giornata di ritorno (fase interregionale), Venezia-Milan 2-5 (7′, 19’st e 26’st Stendardi; 20′ Tomaselli; 17’st Galluzzi).

: 4ª giornata di ritorno (fase interregionale), Venezia-Milan 2-5 (7′, 19’st e 26’st Stendardi; 20′ Tomaselli; 17’st Galluzzi). UNDER 13 FEMMINILE: 8ª giornata, Romano Bianco-Milan 0-2 (5′ Elshamy; 11’st autogol).

DOMENICA 30 APRILE