Connect with us

News Settore giovanile

Settore giovanile Milan: sconfitta la Primavera, ma l'Under 16 sorride nel derby e l'Under 18 batte la Fiorentina. Il resoconto

News

Mancini, domani la firma con l'Al Sadd: i dettagli del contratto del tecnico accostato in passato anche al Milan

Calciomercato News

David in orbita Milan ma c'è tantissima concorrenza: due top club hanno già sondato la disponibilità della Juve

Calciomercato News

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione! Tare tenta il colpo a sorpresa, offerta già pronta. Tutti i dettagli

News

Nazionali Milan, gli impegni dei rossoneri Maignan e Nkunku con la Francia di Deschamps. Il dettaglio

News

Settore giovanile Milan: sconfitta la Primavera, ma l’Under 16 sorride nel derby e l’Under 18 batte la Fiorentina. Il resoconto

Milan news 24

Published

22 minuti ago

on

By

Milan femminile

Settore giovanile Milan: il resoconto dei risultati del fine settimana a tinte rossonero. Sorride l’Under 16 di Marco Parolo

Il fine settimana del Settore Giovanile rossonero ha offerto risultati contrastanti. La Primavera maschile ha interrotto la sua imbattibilità, cadendo in casa contro la Juventus per 1-2, nonostante l’eurogol iniziale di Scotti.

Nel Derby, invece, la Primavera femminile ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro l’Inter grazie alla rete nel finale di Arboleda. Il risultato, purtroppo, non è bastato per qualificarsi alle Final Four di Coppa Italia Primavera.

A sorridere sono state l’Under 18, che ha vinto in casa contro la Fiorentina per 2-0 (doppietta di Lupo), e soprattutto l’Under 16, che ha conquistato il Derby contro l’Inter con un risicato ma prezioso 0-1, grazie al gol di Jadid.

I Risultati Principali

  • PRIMAVERA (M): Milan-Juventus 1-2 (5′ Scotti)
  • PRIMAVERA (F): Inter-Milan 1-1 (41’st Arboleda)
  • UNDER 18: Milan-Fiorentina 2-0 (11′ e 24′ Lupo)
  • UNDER 16: Inter-Milan 0-1 (38′ Jadid)
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.