Settore giovanile Milan: sconfitta la Primavera, ma l’Under 16 sorride nel derby e l’Under 18 batte la Fiorentina. Il resoconto

Settore giovanile Milan: il resoconto dei risultati del fine settimana a tinte rossonero. Sorride l’Under 16 di Marco Parolo

Il fine settimana del Settore Giovanile rossonero ha offerto risultati contrastanti. La Primavera maschile ha interrotto la sua imbattibilità, cadendo in casa contro la Juventus per 1-2, nonostante l’eurogol iniziale di Scotti.

Nel Derby, invece, la Primavera femminile ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro l’Inter grazie alla rete nel finale di Arboleda. Il risultato, purtroppo, non è bastato per qualificarsi alle Final Four di Coppa Italia Primavera.

A sorridere sono state l’Under 18, che ha vinto in casa contro la Fiorentina per 2-0 (doppietta di Lupo), e soprattutto l’Under 16, che ha conquistato il Derby contro l’Inter con un risicato ma prezioso 0-1, grazie al gol di Jadid.

I Risultati Principali