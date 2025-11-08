Milan Juventus Primavera 1-2, termina la sfida con il gol nel finale della Vecchia Signora: il resoconto. Le ultimissime notizie

È terminata con una beffa la sfida tra Milan e Juventus, valida per l’undicesima giornata del Campionato Primavera 1, disputata allo Sportitalia Village di Carate Brianza. I bianconeri, allenati da Simone Padoin, si sono imposti per 2-1 grazie a una rete decisiva siglata nel finale da un subentrato.

Il primo tempo si è chiuso in sostanziale equilibrio sull’1-1. Il Milan di Giovanni Renna, schierato con un 4-3-3, era passato in vantaggio al 5′ grazie al suo capitano, Scotti, bravo a finalizzare un’azione offensiva. La reazione della Juventus non si è fatta attendere e al 20′ è arrivato il pareggio firmato da Grelaud, con il portiere rossonero Bouyer non impeccabile sul suo palo.

La ripresa ha visto le due squadre lottare a viso aperto. Al 76′ la Juventus ha avuto l’occasione d’oro per portarsi in vantaggio con un calcio di rigore fischiato per fallo di Colombo su Merola. Dal dischetto, però, Bouyer si è riscattato, parando la conclusione di Merola.

La partita sembrava destinata al pareggio, con il Milan che ha tentato il tutto per tutto inserendo anche Zaramella per Cissé in un tentativo offensivo. Ma all’87’ è arrivato il gol che ha deciso la partita: l’attaccante della Juventus, Biggi, entrato in campo da pochi minuti al posto di Lopez, ha trovato la rete che ha ribaltato il risultato e consegnato la vittoria per 2-1 alla Vecchia Signora.