Settore giovanile Milan: il programma del week end

Nuovo week end di campionato per le squadre del settore giovanile del Milan. Tutti gli impegni delle squadre rossonere

Riparte ancora dal PUMA House of Football, lì dove ha affrontato e superato Paris Saint-Germain e Lecce, il cammino della Primavera maschile. La squadra di Abate sfiderà il Cagliari nell’11ª giornata di campionato, vogliosa di proseguire nel grande periodo di forma. La Primavera femminile, invece, sarà di scena a Verona, così come Under 16 e Under 15 con il comune obiettivo di ottenere prestazioni e punti importanti. A riposo l’U18, weekend di sosta per l’U17.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 25 NOVEMBRE

PRIMAVERA: 11ª giornata, Milan-Cagliari, ore 11.00 – PUMA House of Football – Ingresso gratuito con biglietto da scaricare qui: acmi.land/MilanCagliari_U19

La gara della Primavera maschile sarà visibile (al di fuori dell’Italia) sul nostro canale YouTube, tramite abbonamento a questo link: bit.ly/MembershipACM.

UNDER 13 FEMMINILE : 8ª giornata, Club Milano-Milan, ore 14.00 – CS Comunale Brera (Pero)

: 8ª giornata, Club Milano-Milan, ore 14.00 – CS Comunale Brera (Pero) PRIMAVERA FEMMINILE : 8ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 14.30 – Stadio Olivieri (Verona)

: 8ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 14.30 – Stadio Olivieri (Verona) UNDER 12 : 8ª giornata, Milan-Seguro, ore 15.00 – PUMA House of Football

: 8ª giornata, Milan-Seguro, ore 15.00 – PUMA House of Football UNDER 10 : 8ª giornata, Milan-Lombardia Uno, ore 15.00 – PUMA House of Football

: 8ª giornata, Milan-Lombardia Uno, ore 15.00 – PUMA House of Football UNDER 10 FEMMINILE : 8ª giornata, Macalesi-Milan, ore 15.15 – CS Comunale (Milano)

: 8ª giornata, Macalesi-Milan, ore 15.15 – CS Comunale (Milano) UNDER 15 FEMMINILE : 8ª giornata, Rhodense-Milan, ore 15.30 – CS Comunale (Rho)

: 8ª giornata, Rhodense-Milan, ore 15.30 – CS Comunale (Rho) UNDER 17 FEMMINILE : 9ª giornata, Milan-Palauno, ore 16.00 – PUMA House of Football

: 9ª giornata, Milan-Palauno, ore 16.00 – PUMA House of Football UNDER 11: 8ª giornata, San Giuliano City-Milan, ore 16.30 – CS Comunale (San Giuliano Milanese)

DOMENICA 26 NOVEMBRE