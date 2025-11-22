Settore Giovanile Milan, fine settimana ricco di impegni: il programma completo in casa rossonera

Settore Giovanile Milan, l’imminente fine settimana sarà ricco di impegni in casa rossonera: il programma completo

Weekend fitto di impegni per il Settore Giovanile del Milan, con il PUMA House of Football che si conferma il cuore pulsante delle sfide. Il programma vede in campo tutte le formazioni, dalle categorie Under 9 fino alla Primavera.

Sabato: Big Match E Trasferte Decisive

Il sabato si concentra su due focus principali. Alle ore 14.00, la Primavera Femminile ospita un big match di altissimo livello, affrontando la Juventus in casa, una sfida cruciale per il campionato. Contemporaneamente, la Primavera di Mister Renna è attesa da un’impegnativa trasferta contro la Fiorentina al Rocco B. Commisso Viola Park (ore 15.00). In campo anche le formazioni Under 9, Under 10, Under 11, Under 12 e Under 13, oltre all’Under 17 Femminile che gioca in casa contro la Freccia Azzurra.

Domenica: U17 E Blocchi Femminili

La domenica è dedicata al blocco maschile e alle restanti selezioni femminili. Alle ore 11.00 l’Under 14 affronta il Torino in un derby giovanile al PUMA House. La sfida clou del giorno è alle ore 15.00, con l’Under 17 che ospita l’Hellas Verona per l’11ª giornata di campionato. Diverse le sfide casalinghe per l’Under 10 Femminile e l’Under 11 Femminile.

Chiusura Lunedì

Il weekend lungo si chiude lunedì 24 novembre con l’Under 18 di scena in casa al PUMA House of Football contro il Bologna (ore 15.00).

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Giorno Categoria Partita Orario Luogo SABATO 22 NOVEMBRE Primavera Femminile Milan-Juventus 14.00 PUMA House of Football Primavera Fiorentina-Milan 15.00 Viola Park Under 13 Milan-Torino 15.30 PUMA House of Football DOMENICA 23 NOVEMBRE Under 17 Milan-Hellas Verona 15.00 PUMA House of Football Under 14 Milan-Torino 11.00 PUMA House of Football LUNEDÌ 24 NOVEMBRE Under 18 Milan-Bologna 15.00 PUMA House of Football

