L’esonero di Stroppa ha riaperto le porte della A a Serse Cosmi, a caccia di un’altra grande avventura dopo quella di Perugia

Un’impresa delicatissima, quasi disperata. Affidata a un allenatore che ritrova la serie A a 9 anni di distanza dall’ultima volta. Il Crotone ha scelto Serse Cosmi (dopo aver tentato di affidare la panchina a Bucchi e Zenga) per il dopo Stroppa, fatale la sconfitta contro il Cagliari e una classifica in caduta libera, all’ultimo posto in solitaria.

Il carattere e la spontaneità di Serse Cosmi torneranno a calcare le scene del nostro campionato, dopo averlo lanciato in orbita al Perugia, suo autentico miracolo calcistico di inizio anni 2000. L’uomo del fiume è partito dal basso con 5 promozioni nelle prime 10 stagioni in panchina. Si è fatto strada fino a conquistare la squadra della sua città, portandola all’Intertoto e alla qualificazione in Uefa.

