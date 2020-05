Serie A, Tommasi: «Per ripartire occorre prima azzerare i rischi»

Serie A, Tommasi durante una diretta social spiega il proprio punto di vista evidenziando l’importanza di una ripartenza priva di rischi

PROBLEMA RESPONSABILITÀ- «Essere favorevoli o contrari alla ripresa lascia il tempo che trova: ad oggi mancano alcuni elementi. Non abbiamo alcune risposte e questo genera incertezza, mancano le date. Chi si prende il rischio di far ripartire il calcio se il rischio non è zero? L`atleta? Il club? Il Governo? Bisogna partire al momento giusto e con il protocollo ideale».