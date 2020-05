Damiano Tommasi sulla ripresa: «Venerdì ci aspettiamo novità»

Il presidente dell’Assocalciatori ha dichiarato di aspettarsi delle novità in occasione del Consiglio Federale in programma venerdì 8 maggio

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Damiano Tommasi si aspetta una svolta a partire dal Consiglio Federale di venerdì 8 maggio: «Siamo tutti in attesa di questo benedetto protocollo sanitario per la ripresa completa dell’attività. Non è stato ancora validato e non sappiamo a oggi quali siano le criticità. So che la Federcalcio si deve interfacciare col Comitato tecnico-scientifico del Governo, ma non ho novità. L’8 maggio, venerdì, abbiamo il consiglio federale e contiamo per quella data di avere non dico il protocollo approvato ma almeno capire perché eventualmente non è stato ancora validato».

Il nodo da sciogliere è sempre quello relativo al protocollo da seguire per riprendere gli allenamenti: «c’è tanta voglia di tornare a giocare, e la ripresa oggi degli allenamenti anche se in forma individuale è stata sicuramente positiva perché poco a poco si torna a fare il proprio lavoro, al di là di ricominciare o meno la stagione», il commento di Tommasi