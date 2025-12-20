Serie A, non solo Supercoppa: riflettori sul big match Juventus Roma. Segui le ultimissime sui rossoneri

Mentre l’attenzione mediatica è in gran parte catalizzata dalle fasi finali della Supercoppa Italiana in corso di svolgimento a Riad, in Arabia Saudita, il calcio nazionale non si ferma. Il weekend che prende il via quest’oggi segna infatti la prosecuzione della sedicesima giornata del campionato di Serie A Enilive, con un programma ridotto ma di altissimo profilo. Nonostante l’assenza del Milan e delle altre semifinaliste impegnate all’estero, il palinsesto offre sfide cruciali per gli equilibri della classifica.

Juventus-Roma: il clou del fine settimana

Il piatto forte della giornata è indubbiamente il big match tra Juventus e Roma. La sfida tra i bianconeri e i giallorossi rappresenta un crocevia fondamentale per la zona Champions. In un clima di grande attesa, sono state ufficializzate le designazioni arbitrali che avranno il delicato compito di gestire una gara storicamente caratterizzata da altissima intensità agonistica.

In totale, sono cinque le gare in programma a partire da oggi, una “metà giornata” di campionato che promette comunque emozioni forti. La Lega Serie A ha confermato il regolare svolgimento degli incontri per garantire la fluidità del calendario, nonostante gli impegni internazionali di alcune big.

L’ombra del Diavolo e le manovre di Igli Tare

Mentre il campo parla, le diplomazie lavorano. In casa rossonera, l’attenzione è divisa tra il rettangolo verde e le scrivanie del calciomercato. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare — l’esperto dirigente albanese noto per la sua capacità di scovare talenti nei mercati meno battuti — è già all’opera per puntellare la rosa in vista di gennaio. La sua missione è chiara: fornire a Massimiliano Allegri, il pluripremiato tecnico livornese tornato alla guida del Diavoloper infondere pragmatismo e solidità, i tasselli mancanti per la rimonta scudetto.

Allegri osserva le rivali

Anche se i rossoneri guardano dall’esterno questa parte di sedicesima giornata, Massimiliano Allegri monitora con estrema attenzione i risultati delle dirette concorrenti. Per il mister del Milan, ogni dettaglio tattico emerso dalle sfide di Juventus e Roma può diventare materiale prezioso per le future strategie di gara. La compagine meneghina,rinvigorita dalla nuova gestione tecnica e dirigenziale, punta a riprendere il proprio cammino in campionato con una consapevolezza rinnovata, sfruttando al meglio il lavoro metodico impostato a Milanello.

Secondo quanto riportato dalle principali testate nazionali, l’atmosfera attorno alla formazione rossonera è di grande fiducia: l’accoppiata Tare-Allegri sembra essere la chiave di volta per riportare il club ai vertici del calcio europeo.