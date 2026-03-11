Connect with us

News

Serie A, stangata post-derby: il Milan di Allegri domina la classifica delle multe

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

1 ora ago

on

By

Allegri

Serie A, le recenti sanzioni del Giudice Sportivo confermano il primato economico negativo del club rossonero, che distacca nettamente i rivali nella graduatoria

Il verdetto del Giudice Sportivo dopo l’ultima stracittadina ha colpito duramente il Milan. La società guidata da Massimiliano Allegri ha ricevuto una sanzione di 30.000 euro, portando il proprio passivo stagionale alla cifra record di 121.500 euro. I motivi del provvedimento riguardano il rientro tardivo in campo dopo l’intervallo del Derby contro l’Inter e il comportamento della tifoseria, rea di aver utilizzato laser contro i calciatori avversari e rivolto insulti pesanti ai tesserati dell’Inter. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, questa cifra proietta i rossoneri in cima alla lista dei club più sanzionati d’Italia.

In questo particolare confronto, il Milan stacca nettamente le sue dirette concorrenti. Se il club di Allegri supera i 120.000 euro, l’Inter, allenata da Christian Chivu, si trova molto più indietro con un totale di 72.000 euro di multe accumulate finora. Una differenza sostanziale che evidenzia una gestione disciplinare differente tra le due sponde del Naviglio.

Ancora più virtuosa appare la Juventus di Luciano Spalletti, che si attesta a soli 17.000 euro di ammende. Nel complesso, la classifica vede il Milan al primo posto assoluto, seguito a distanza dal Lecce e dalla Roma. L’Inter occupa invece la quinta posizione, confermandosi meno esposta alle sanzioni pecuniarie rispetto ai cugini rossoneri, nonostante le tensioni dell’ultimo derby.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan7 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: Kean primo obiettivo per l’attacco, ipotesi Brandt a parametro zero

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO3 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×