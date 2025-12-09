Serie A, tutti gli squalificati per la prossima giornata: dura squalifica per Nzola. Segui le ultimissime

Si è concluso il lavoro del Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 14ª giornata. Sono stati quattro i calciatori sanzionati, con una particolare stangata inflitta a un attaccante e pesanti squalifiche anche tra le fila degli allenatori. Le decisioni, riportate dall’agenzia ANSA, entrano in vigore immediatamente.

La Pesante Squalifica a Nzola

La sanzione più severa è stata comminata a Mbala Nzola, l’attaccante angolano in forza al Pisa. Nzola è stato squalificato per ben tre giornate di campionato per un gesto di violenza gratuita commesso a fine partita. La motivazione è chiara: “per avere, al 48′ del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con un forte calcio alla gamba.” Un atto di indisciplina che priverà il Pisa del suo riferimento offensivo per un periodo significativo.

Squalifiche e Irriverenza: Mario Gila e Zeki Celik

Squalifica di una giornata e un’ammenda di 10 mila euro per Mario Gila, il difensore spagnolo della Lazio. La sua espulsione è stata decretata per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione)“. A aggravare la sua posizione, un ulteriore gesto di indisciplina: “per avere inoltre, al 33° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressione gravemente irrispettosa al Direttore di gara.”

Squalifica di una giornata anche per Mehmet Zeki Celik, il difensore turco della Roma, a causa di una sanzione accumulata.

Stop per l’Allenatore: Fabio Grosso

Anche in panchina si registra una squalifica: una giornata di stop per l’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, l’ex terzino campione del mondo. La sanzione è arrivata “per avere, al 14′ del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato una decisione arbitrale.”

Queste decisioni ribadiscono la tolleranza zero del Giudice Sportivo verso comportamenti violenti o irrispettosi. Il Milan, da parte sua, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico esperto che predilige la disciplina, mantiene un profilo basso in queste classifiche negative. La dirigenza, con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese, punta sulla professionalità di tutta la rosa, da Luka Modrić a Christian Pulisic, per evitare sanzioni che possano compromettere la corsa al vertice in Serie A.