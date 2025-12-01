Connect with us

Serie A, rivoluzione arbitri: arriva il FVS, ecco come funzioneranno le chiamate dalla panchina: clamorosa possibile novità

Il calcio italiano potrebbe essere alla vigilia di una svolta epocale per quanto riguarda la gestione delle partite. Le recenti bufere arbitrali e gli episodi controversi che hanno infiammato il dibattito pubblico sulla discrezionalità del VAR hanno spinto i vertici dell’AIA a profonde riflessioni. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, si sta valutando concretamente l’introduzione del Football Video Support (FVS), un sistema che promette di cambiare radicalmente l’approccio alla tecnologia in campo. Non si tratterebbe di un semplice “VAR a chiamata”, ma di una revisione profonda del protocollo attuale, un modello che è già in fase di sperimentazione sui campi della Serie C e della Serie A femminile.

Serie A, arriva il VAR a chiamata?

Il funzionamento del FVS differisce sostanzialmente dall’attuale assetto. Il sistema prevede la presenza di un quarto ufficiale dedicato a bordo campo che non interviene nel merito, ma accoglie l’arbitro centrale alla postazione video nel momento in cui dalla panchina arriva la richiesta di revisione. Il suo compito è puramente tecnico: far scorrere le immagini per mostrarle al direttore di gara, senza suggerire decisioni o interpretazioni. L’elemento più rivoluzionario, tuttavia, è l’introduzione delle «challenge» per gli allenatori, sulla falsariga di quanto accade nel tennis o nella pallavolo.

Ogni tecnico avrà a disposizione due chiamate a partita per chiedere la revisione di un episodio specifico, limitatamente a casi cruciali come gol, rigori, rossi diretti e scambi di identità. Il meccanismo si basa sulla responsabilità: se la chiamata dell’allenatore si rivela corretta, la card per il challenge viene mantenuta; in caso contrario, viene persa. L’obiettivo dell’adozione del FVS in Serie A è duplice: ridurre drasticamente le polemiche dando ai club un ruolo attivo nella correzione degli errori evidenti e aumentare la trasparenza dell’intero processo decisionale.

