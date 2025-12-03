Serie A, record di ascolti DAZN: Roma-Napoli trascina la giornata. Numeri: segui le ultimissime sui rossoneri

La Serie A continua a macinare risultati straordinari in termini di audience sulla piattaforma DAZN. La 13ª giornatadel campionato ha registrato un nuovo picco di ascolti, confermando un trend di crescita robusto e costante che sta caratterizzando la stagione in corso.

Oltre 6,3 Milioni di Spettatori per la 13ª Giornata

Nel weekend calcistico appena concluso, un totale di oltre 6,3 milioni di spettatori (6.388.651 per l’esattezza) hanno seguito le emozioni del campionato sulla piattaforma di streaming. Questo dato certifica l’enorme interesse del pubblico italiano per la massima serie, offrendo un quadro estremamente positivo per i detentori dei diritti televisivi.

Il Big Match Roma-Napoli Fa Il Botto

A trainare in modo significativo questi numeri è stato il grande classico andato in scena domenica sera: Roma-Napoli. La partita disputata all’Olimpico ha catturato l’attenzione di quasi 1,8 milioni di spettatori (1.786.939), stabilendo il dato più alto registrato su DAZN dalla stagione 2022-23, considerando sia le gare d’andata che quelle di ritorno.

Il derby del Sole, con i giallorossi del maestro portoghese José Mourinho (se ancora in carica) e i partenopei guidati dal loro attacco stellare, si è confermato come uno degli appuntamenti più attesi e seguiti della stagione, dimostrando il forte richiamo dei grandi club e delle rivalità storiche.

La Serie A Volo: Incremento di Oltre il 20%

L’analisi di DAZN sottolinea come la stagione in corso stia evidenziando un trend di crescita solido e costante. La media cumulata stagionale degli spettatori, infatti, segna un impressionante incremento di oltre il 20% rispetto allo scorso anno.

Questa crescita esponenziale è un segnale di ottima salute per il calcio italiano, un fattore che inevitabilmente avrà ripercussioni positive anche sul valore complessivo del prodotto e sui futuri accordi sui diritti TV. Anche l’interesse verso il Milan di Massimiliano Allegri, il vincente tecnico livornese, e del nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega di mercato, contribuisce in maniera significativa a questi numeri record. L’attenzione mediatica sulle prestazioni dei rossoneri è infatti tra le più alte del campionato.

