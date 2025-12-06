Serie A, il programma della quattordicesima giornata: il Milan in campo lunedì. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A si prepara per un weekend e un inizio settimana di grande intensità. La 14ª giornata offre incontri cruciali in ottica Scudetto e zona Champions League, culminando con il posticipo che vedrà in campo il Diavolo. I rossoneri, guidati in panchina da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato per rilanciare le ambizioni del club, saranno ospiti del Torino nella serata di lunedì.

Il match del Milan è l’appuntamento clou della giornata di chiusura e si disputerà l’8 dicembre alle ore 20:45, con trasmissione in diretta su DAZN e Sky. Un confronto delicato, che il DS Igli Tare e Allegri monitoreranno con estrema attenzione per non perdere terreno dalle rivali dirette.

Il Programma Completo: Big Match e Scontri Cruciali

La quattordicesima tornata si apre sabato 6 dicembre con tre sfide imperdibili:

Alle 15:00 , il Sassuolo accoglie la Fiorentina in un duello che promette spettacolo e gol.

, il accoglie la in un duello che promette e gol. Alle 18:00 , l’ Inter , una delle principali candidate al titolo , affronterà in casa il Como .

, l’ , una delle principali , affronterà in casa il . Il big match serale, alle 20:45, è l’interessante scontro tra Verona e Atalanta.

La domenica 7 dicembre sarà altrettanto ricca di emozioni, con ben quattro partite che influenzeranno la classifica:

Si parte alle 12:30 con Cremonese-Lecce .

con . Alle 15:00 , il Cagliari ospiterà la Roma , con i giallorossi chiamati a confermare le loro ambizioni.

, il ospiterà la , con i chiamati a confermare le loro ambizioni. Alle 18:00 , la Lazio sfiderà il Bologna .

, la sfiderà il . Il super-posticipo della domenica sera è il classico che infiammerà l’Italia: Napoli-Juventus alle 20:45, uno scontro diretto che vale un pezzo di stagione.

Infine, il lunedì 8 dicembre, oltre alla sfida dei rossoneri, prevede altri due incontri importanti per la zona salvezza e promozione:

Alle 15:00 , Pisa-Parma .

, . Alle 18:00, Udinese-Genoa.

La Sfida del Diavolo: Obbligo di Vittoria

Il Milan ha l’obbligo di uscire dal campo del Torino con i tre punti. L’intera settimana sarà dedicata alla preparazione tattica per superare l’ostacolo granata. La prestazione in trasferta sarà un test cruciale per la mentalità della squadra, un aspetto su cui Allegri sta lavorando instancabilmente. Il Direttore Sportivo Tare e la dirigenza guardano fiduciosi alla gara, sperando che i protagonisti in campo dimostrino la maturità necessaria per competere fino alla fine per la vetta.