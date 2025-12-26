News
Serie A, da domani si torna in campo: il programma completo. Milan Verona a San Siro, Atalanta Inter il big match
Domani torna la Serie A, andrà in scena la diciassettesima giornata di campionato, parte alle 12:30 con Parma-Fiorentina e si chiuderà lunedì alle 20:45 con Genoa-Roma, partita che vuol dire ritorno allo Stadio Olimpico per Daniele De Rossi.
Al centro del programma c’è Milan-Hellas Verona, match che andrà in scena domenica 28 dicembre 2025 alle ore 12:30, allo Stadio San Siro. La squadra di Max Allegri è chiamata ad invertire il trend contro le cosiddette piccole.
Questo il programma completo della giornata e la programmazione TV delle varie gare:
- Parma-Fiorentina sabato 27 dicembre ore 12:30 DAZN
- Lecce-Como sabato 27 dicembre ore 15:00 DAZN
- Torino-Cagliari sabato 27 dicembre ore 15:00 DAZN
- Udinese-Lazio sabato 27 dicembre ore 18:00 DAZN
- Pisa-Juventus sabato 27 dicembre ore 20:45 DAZN / SKY
- Milan-Verona domenica 28 dicembre ore 12:30 DAZN
- Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15:00 DAZN
- Bologna-Sassuolo domenica 28 dicembre ore 18:30 DAZN / SKY
- Atalanta-Inter domenica 28 dicembre ore 20:45 DAZN
- Roma-Genoa lunedì 29 dicembre ore 20:45 DAZN / SKY