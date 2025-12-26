Serie A, da domani si torna in campo: il programma completo. Milan Verona a San Siro, Atalanta Inter il big match

Serie A, domani si torna in campo, il programma completo della giornata, c’è Milan Verona

Domani torna la Serie A, andrà in scena la diciassettesima giornata di campionato, parte alle 12:30 con Parma-Fiorentina e si chiuderà lunedì alle 20:45 con Genoa-Roma, partita che vuol dire ritorno allo Stadio Olimpico per Daniele De Rossi.

Al centro del programma c’è Milan-Hellas Verona, match che andrà in scena domenica 28 dicembre 2025 alle ore 12:30, allo Stadio San Siro. La squadra di Max Allegri è chiamata ad invertire il trend contro le cosiddette piccole.

Questo il programma completo della giornata e la programmazione TV delle varie gare: