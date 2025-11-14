Serie A, nessuno come il Milan di Allegri: meglio anche di Inter e Roma. Il Como segue il Diavolo

Serie A in cui spicca il Milan di Massimiliano Allegri! Nessuno come i rossoneri in questo elemento

Il Milan di Massimiliano Allegri sta dimostrando una solidità e una tenacia invidiabili in questa stagione di Serie A. Nonostante un avvio complicato, il club meneghino può ora vantare un primato significativo: la striscia di imbattibilità più lunga del campionato. Una statistica che sottolinea la capacità del navigato tecnico livornese di registrare la squadra dopo un inatteso intoppo iniziale.

La rottura di questa invidiabile serie, infatti, è avvenuta in un’unica e fatale circostanza: la prima giornata, quando i rossoneri subirono una sorprendente sconfitta casalinga (1-2) contro la Cremonese.

La Reazione e i Dieci Risultati Utili Consecutivi

Quella battuta d’arresto iniziale contro la Cremonese è servita, evidentemente, come un campanello d’allarme e un catalizzatore. Da quel momento in poi, la risposta del Milan è stata perentoria. La squadra ha messo insieme ben 10 risultati utili di fila: un ruolino di marcia che parla chiaro, con 6 vittorie e 4 pareggi.

Questa continuità ha permesso al Diavolo di scalare posizioni e di porsi come punto di riferimento in termini di costanza nel massimo campionato. La capacità di non perdere, anche nelle giornate meno brillanti, è il marchio di fabbrica di un gruppo che ha assimilato in fretta la filosofia di Allegri. Mantenere l’imbattibilità per un periodo così prolungato è cruciale nella lotta al vertice e dimostra una grande maturità tattica, essenziale per il successo in Serie A.

Il Como Insegue: La Sorpresa di Fabregas In Scia ai Rossoneri

Subito dietro al club di Massimiliano Allegri, a contendersi il titolo di squadra più ostica e compatta del torneo, si posiziona la vera sorpresa della stagione: il Como. La formazione lariana, guidata da Cesc Fabregas, l’ex campione spagnolo e ora allenatore con grandi ambizioni, si è dimostrata incredibilmente resiliente.

Il Como ha subito la sua ultima sconfitta alla seconda giornata contro il Bologna, e da allora ha intrapreso una marcia di risultati positivi che lo tiene in scia ai rossoneri. Sebbene la pressione sia sul Milan per prolungare ulteriormente la sua striscia di imbattibilità, la presenza incalzante della squadra di Fabregas garantisce un appassionante duello a distanza per il primato della costanza in questo campionato. L’obiettivo per il Milan è ora di trasformare questi risultati utili in un vantaggio decisivo in classifica.