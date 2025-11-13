Capello elogia il centrocampo del Milan! La vera forza rossonera sta nella mediana secondo l’ex allenatore. Le ultimissime

In vista dell’attesissimo Derby della Madonnina tra Milan e Inter, Fabio Capello, storico ex tecnico rossonero e autorevole voce del calcio, ha fornito una dettagliata analisi tattica dei punti di forza e di debolezza delle due rivali. Le sue dichiarazioni, rilasciate a La Gazzetta dello Sport, offrono preziosi spunti per il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, e il DS Igli Tare.

I Punti di Forza: La Mediana del Diavolo e le Fasce Nerazzurre

Capello ha subito individuato il vero cuore della fase difensiva del Diavolo non nella retroguardia, ma nella mediana. “La vera forza della difesa è… la mediana, quando tutto funziona,” ha spiegato. Il merito va soprattutto a due calciatori di altissimo livello: Luka Modrić, il fantasista croato dotato di intelligenza superiore, e Adrien Rabiot, il centrocampista francese che unisce qualità e forza fisica. “Modrić e Rabiot sono due grandi filtri,” ha sottolineato l’ex tecnico.

Per quanto riguarda la difesa, Capello ha promosso Pavlović e Tomori come punti fermi, pur definendola una “buona difesa che però ha bisogno di un buon filtro.” Ha riservato inoltre parole di elogio per il giovane Bartesaghi, un talento di prospettiva a cui dare fiducia.

Sull’Inter, ha evidenziato la capacità realizzativa (pur prendendo “parecchi” gol) e la qualità nel palleggio dei centrali come Akanji (con “personalità”) e Bastoni (bravo “coi piedi”). Il punto di forza principale dei nerazzurri restano però le fasce e gli “ottimi cambi di campo“.

Punti Deboli: Concentrazione e Sincronismi Difensivi

L’analisi di Don Fabio si è poi concentrata sulle vulnerabilità comuni: “La concentrazione in area sui cross, per entrambe. In quella zona si perdono l’uomo.” Per i rossoneri, ha indicato problematiche anche sulla fascia sinistra e la disattenzione di Saelemaekers nel marcare. Su Gabbia, ha espresso la necessità di “qualcosa di più” per dirigere la retroguardia.

Alla domanda su quale sia la difesa più affidabile, l’esperto tecnico ha premiato i nerazzurri per i sincronismi e la qualità con la palla al piede superiore ai milanisti.

Capello ha infine svelato le zone di pericolo: il Diavolo può far male con gli inserimenti centrali di Pulisic (l’esterno americano abile a giocare tra le linee), mentre l’Inter si affiderà prevalentemente agli esterni. Il Derby vedrà il Milan di Allegri giocare a zona e l’Inter provare, forse, qualche marcatura a uomo.