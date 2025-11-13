Connect with us

Capello sicuro sulla difesa Milan: «Gli intoccabili di Allegri sono due ma quelli dell'Inter sono più bravi palla al piede. Gabbia? Dico questa cosa»

Capello, leggenda rossonera, ha analizzato il derby in programma dopo la sosta concentrandosi sulla difesa del Milan

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha offerto la sua autorevole analisi alla Gazzetta dello Sport in vista del prossimo Derby, confrontando i reparti difensivi di Milan e Inter.

Capello sul Milan: punti di forza e debolezza

Capello ha elogiato la crescita di Strahinja Pavlović, definendolo, insieme a Tomori, un «punto fermo» per il Milan, pur notando che a volte si «perde l’uomo in area».

La vera forza della difesa rossonera, per Capello, risiede nel centrocampo:

PAROLE – «La definirei una buona difesa che però ha bisogno di un buon filtro. La vera forza della difesa è… la mediana: Modrić e Rabiot sono due grandi filtri, hanno entrambi qualità e Rabiot ha pure la forza».

Tra i giovani, Capello vede bene Bartesaghi e gli darebbe fiducia.

I punti deboli del Milan sono la «concentrazione in area sui cross» e qualche problemino sulla sinistra. Inoltre, per il centro della difesa, Capello vorrebbe «qualcosa di più» rispetto a Gabbia per dirigere il reparto.

Confronto con l’Inter

Nel confronto diretto, Capello dà un leggero vantaggio ai nerazzurri: «Per i sincronismi l’Inter». Il tecnico conclude affermando che i difensori interisti «tutti e tre con la palla al piede sono più bravi dei milanisti».

