Serie A, Milan fuori dalla lotta scudetto? Le parole dell’ex presidente dell’Atalanta Ruggeri. Segui le ultimissime

La lotta per lo Scudetto in Serie A si fa sempre più serrata, e le analisi degli addetti ai lavori non fanno sconti al Milan. Intervistato dai colleghi di TMW, l’ex presidente dell’Atalanta e oggi influente intermediario di mercato, Alessandro Ruggeri, ha espresso la sua opinione sui temi più caldi del campionato, sollevando dubbi sulla reale profondità della rosa rossonera.

Napoli e Inter Favoriti: Il Diavolo è Incompleto

Alla domanda su chi veda come favorito per il titolo, Ruggeri non ha avuto esitazioni: “Favoriti Napoli e Inter”. Escludendo il Milan da questa ristretta cerchia, ha giustificato il suo scetticismo con un termine preciso: “Credo sia un po’ corto, come la Roma”.

Questa valutazione è un chiaro monito per il club e per il DS Igli Tare, il Direttore Sportivo chiamato a dimostrare la sua abilità nel potenziare la squadra. Nonostante la presenza in panchina di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livorneseabituato a vincere, la mancanza di alternative di pari livello e l’incompletezza in alcuni ruoli chiave (primo fra tutti l’attacco) frenano le ambizioni del Diavolo.

Ruggeri ha anche espresso un plauso per il lavoro di Gian Piero Gasperini, l’allenatore innovativo, ora alla Roma: “Penso che Gasperini stia continuando a fare un lavoro importante… Ma alla lunga…”, lasciando intendere che anche i giallorossi, come il Milan, potrebbero pagare lo scotto della scarsa profondità.

La Chiave è il Mercato: Elogio a Gimenez e Sartori

La speranza per il Milan resta il calciomercato di gennaio. Ruggeri è convinto che la finestra invernale “può sicuramente cambiare gli equilibri”. Tuttavia, mette in guardia sulla difficoltà dell’operazione: “Ma non è facile prendere giocatori così impattanti per cambiare le situazioni”. L’auspicio è che il DS Tare riesca a trovare quei rinforzi di alto livello che il Milan necessita, specialmente in attacco.

Proprio in ottica offensiva, il nome caldo sui taccuini di Tare è quello di Santiago Gimenez, il bomber messicano del Feyenoord, che piace anche a Ruggeri: “Mi piace”. L’intermediario ha anche citato Santiago Castro, l’attaccante del Bologna, come altro elemento interessante, ma ha concluso l’analisi con un solenne elogio a Giovanni Sartori, il dirigente italiano oggi al Bologna: “Oggettivamente credo Sartori sia da tanti anni il miglior dirigente in Italia”.

La palla passa ora al DS Igli Tare: se il Milan vuole smentire l’opinione di Ruggeri e lottare fino alla fine per lo Scudetto, deve investire con intelligenza e decisione a gennaio, trasformando la “squadra corta” di Allegri in una vera e propria corazzata.