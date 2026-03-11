Serie A, il dato su rigori, ammonizioni ed espulsioni: i numeri del Milan negli ultimi 5 anni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Le polemiche arbitrali rappresentano, purtroppo, un elemento costante nel panorama della Serie A. Nonostante l’introduzione del VAR, le discussioni non accennano a placarsi, alimentando dibattiti infiniti tra tifosi e addetti ai lavori. L’obiettivo di questa analisi non è alimentare il populismo da social, ma riportare con rigore dati statistici oggettiviriguardanti le prime sette squadre del campionato italiano nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/2022 a oggi).

I numeri che penalizzano i rossoneri: rigori e cartellini

I dati raccolti evidenziano una situazione complessa per il Milan. Sebbene nella classifica dei rigori a favore il club di Via Aldo Rossi non primeggi (con ben dieci tiri dal dischetto in meno rispetto alla capolista Inter), è nelle statistiche negative che i numeri diventano preoccupanti. I rossoneri guidano infatti la classifica dei rigori contro con ben 27 penalty fischiati, il dato più alto tra le big e superiore di dieci unità rispetto ai nerazzurri.

Anche il capitolo sanzioni disciplinari non sorride alla compagine meneghina. Il Diavolo occupa il terzo posto per cartellini gialli ricevuti (352), distanziando nettamente il Napoli (267) e l’Inter (289). Ancor più netto il divario nelle espulsioni: i rossoneri sono secondi con 21 cartellini rossi, ben 15 in più rispetto ai cugini nerazzurri, fermi a quota 6.

La sfida di Massimiliano Allegri e Igli Tare

Questi numeri rappresentano un’eredità pesante per la nuova area tecnica. Massimiliano Allegri, allenatore del Milan e tecnico livornese celebre per il suo pragmatismo e la gestione della fase difensiva, dovrà lavorare duramente sulla disciplina tattica per evitare simili emorragie di punti. Al suo fianco, Igli Tare, il DS del Milan e dirigente albanese noto per la sua fermezza e capacità di mediazione, avrà il compito di tutelare l’immagine del club nelle sedi opportune.

La gestione di Allegri, orientata a una fase difensiva solida e meno incline al rischio, potrebbe essere la chiave per abbassare drasticamente il numero di rigori contro e sanzioni evitabili. Sarà compito di Tare costruire una rosa che sappia mantenere i nervi saldi nei momenti cruciali della stagione.