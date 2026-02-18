Serie A, il Milan sfida il Como per blindare il primato a San Siro: il dato che premia i rossoneri

Serie A, le statistiche di Milan Como raccontano di un appuntamento che finalmente trova spazio nel calendario dopo una serie di rinvii senza precedenti

Il match di questa sera rappresenta un recupero atteso da mesi, figlio di una stagione anomala in cui gli impegni internazionali e i grandi eventi hanno stravolto il programma dei rossoneri. La sfida d’andata era stata infatti posticipata per la partecipazione alla EA SPORTS FC Supercup, mentre la gara di ritorno ha subito uno slittamento dovuto all’indisponibilità dello stadio milanese, trasformato nel palcoscenico per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un doppio rinvio stagionale di questo tipo non si verificava nel massimo campionato italiano dalla stagione 2019/20.

Sul piano dei precedenti storici, il bilancio nelle diciassette sfide giocate a Milano pende nettamente a favore dei padroni di casa. I rossoneri hanno ottenuto dieci successi, l’ultimo dei quali risale al 2-1 dello scorso campionato, a fronte di cinque pareggi e solo due vittorie per la formazione lariana. Per rintracciare un colpo esterno del club ospite bisogna infatti tornare alla metà degli anni Ottanta, quando i biancoazzurri riuscirono a imporsi con un netto 0-2.

Oggi la squadra guidata da Massimiliano Allegri, tecnico livornese che ha fatto del pragmatismo e della solidità i pilastri del suo gioco, si presenta con una striscia di ventitré risultati utili consecutivi. Si tratta del record attuale nei cinque maggiori campionati europei, con quindici vittorie e otto pareggi che hanno cancellato l’unico passo falso stagionale avvenuto contro la Cremonese.

Secondo quanto riportato dal portale della Lega Calcio Serie A, la continuità della squadra di Allegri rappresenta il fattore determinante per la corsa al titolo, con il Milan che non perde punti in casa da oltre un girone intero.