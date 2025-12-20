Serie A, il Milan ha un vantaggio rispetto alle concorrenti: più fatiche per Inter, Napoli e Roma. Il calendario

Serie A – Differenze di calendario importanti tra il Milan e le altre contendenti allo Scudetto

La seconda metà di stagione della Serie A si preannuncia infuocato, ma c’è un fattore che potrebbe ribaltare gli equilibri nella lotta per il vertice: il numero di impegni ufficiali. Dopo le recenti delusioni nelle coppe, il Milan di Massimiliano Allegri — allenatore livornese noto per il suo pragmatismo e la capacità di gestire i momenti di massima pressione — si ritrova con un’agenda decisamente meno fitta rispetto alle dirette concorrenti.

Un Diavolo concentrato solo sul campionato

Le eliminazioni dalla Supercoppa Italiana e dalla Coppa Italia hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, ma paradossalmente offrono al Diavolo un tesoro prezioso: il tempo. Senza turni infrasettimanali legati alle competizioni nazionali, i rossoneri avranno la possibilità di preparare ogni sfida di campionato con una settimana intera di lavoro a Milanello.

Ad oggi, la squadra meneghina deve affrontare solo 23 partite, tutte valevoli per la Serie A. Un vantaggio strutturale non indifferente, se confrontato con il logorio fisico e mentale a cui saranno sottoposte le altre “big” del torneo.

Il confronto con le rivali: Inter, Napoli e Roma

Analizzando il calendario delle prime quattro della classe, il divario in termini di energie spese appare evidente. Ecco il prospetto dei match minimi che attendono le avversarie:

Inter: I nerazzurri dovranno disputare almeno 28 partite . Il carico aumenterà ulteriormente nel caso in cui la squadra dovesse superare i quarti di Coppa Italia o avanzare nel prestigioso cammino della Champions League.

I nerazzurri dovranno disputare almeno . Il carico aumenterà ulteriormente nel caso in cui la squadra dovesse superare i quarti di Coppa Italia o avanzare nel prestigioso cammino della Champions League. Napoli: I partenopei sono attesi da almeno 25 impegni . Sulla loro strada pesano non solo la coppa nazionale, ma anche i delicati playoff di Champions League che richiederanno uno sforzo atletico notevole.

I partenopei sono attesi da almeno . Sulla loro strada pesano non solo la coppa nazionale, ma anche i delicati playoff di Champions League che richiederanno uno sforzo atletico notevole. Roma: I giallorossi hanno il calendario più intasato con almeno 26 match garantiti, numero destinato a salire se il club capitolino dovesse procedere oltre gli ottavi di Coppa Italia e proseguire la propria corsa in Europa League.

Conclusioni: la gestione delle energie sarà decisiva

Mentre le avversarie saranno costrette a un pesante turnover per evitare infortuni, la compagine guidata da Allegri potrà contare sulla freschezza dei suoi uomini chiave. In un campionato che si decide spesso sui dettagli e sulla tenuta fisica nei minuti finali, avere meno chilometri nelle gambe potrebbe essere la carta vincente per riportare il tricolore nella Milano rossonera.