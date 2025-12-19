MN24 – Allegri Oriali: si va verso la sanzione pecuniaria dopo il caos di Riad. Le ultime

Allegri Oriali: secondo le ultime indiscrezioni si va verso la sanzione pecuniaria per il tecnico livornese dopo il caos di Riad

Il clima post-Supercoppa resta incandescente, ma non per il risultato del campo. A tenere banco è lo scontro verbale tra Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali, un episodio che ha spinto il Napoli a una mossa senza precedenti: un comunicato ufficiale durissimo per condannare quella che è stata definita un’“aggressione fuori controllo”.

Allegri Oriali, cosa è successo a bordocampo?

Durante la semifinale, la tensione tra le panchine è esplosa. Secondo le indiscrezioni raccolte dagli inviati a Riad, il tecnico rossonero avrebbe rivolto pesanti epiteti personali al team manager azzurro. Sebbene l’arbitro non abbia sanzionato l’episodio in diretta, gli ispettori federali presenti a bordo campo hanno refertato tutto, trasmettendo il rapporto al procuratore FIGC Giuseppe Chiné.

Sanzione pecuniaria in arrivo

Le ultime notizie che filtrano dall’ambiente rossonero indicano come scenario più probabile una sanzione pecuniaria per Allegri.