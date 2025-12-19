Napoli Milan, il caso Allegri Oriali continua: ecco le possibili conseguenze per l’allenatore rossonero. Segui le ultimissime

Il post-partita di Napoli-Milan, match valido per la Supercoppa Italiana, continua a far discutere non solo per il risultato del campo, ma soprattutto per l’acceso diverbio scoppiato a bordocampo tra Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali. Il nuovo allenatore del Diavolo, tecnico livornese noto per il suo temperamento vulcanico nascosto dietro una calma apparente, è finito nel mirino della giustizia sportiva a causa di un comportamento ritenuto sopra le righe nei confronti del dirigente avversario.

Il referto degli ispettori e il ruolo della Procura FIGC

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni giornalistiche (Fonte: gazzetta.it), la posizione del mister rossoneroè al vaglio degli organi competenti. Sebbene il referto arbitrale non contenga dettagli significativi sull’episodio, a fare fede saranno i rapporti stilati dagli ispettori federali presenti sul terreno di gioco. Giuseppe Chinè, il Procuratore FIGC conosciuto per la sua intransigenza nell’applicare il codice di giustizia sportiva, avrebbe già visionato le carte nella notte.

Le testimonianze raccolte parlerebbero di offese personali ripetute rivolte da Allegri a Gabriele Oriali, lo storico mediano della Nazionale e dirigente di grande esperienza internazionale. Poiché i fatti sono stati refertati direttamente dagli ufficiali di gara, la prova TV non sarà necessaria né applicabile, rendendo il rapporto degli ispettori la prova regina per la decisione del Giudice Sportivo.

Le possibili sanzioni: multa o squalifica in Serie A?

Il futuro immediato sulla panchina della compagine meneghina resta in bilico. Il codice prevede due strade: una sanzione pecuniaria o, nei casi più gravi, una squalifica. Qualora venisse confermato lo stop disciplinare, Massimiliano Allegri dovrebbe scontare la sanzione nel prossimo turno di Serie A, lasciando i rossoneri senza la loro guida tecnica in un momento cruciale del campionato. Tuttavia, le prime sensazioni suggeriscono che il mister livornese possa cavarsela con una pesante multa, a patto che il dettaglio delle offese riportate non riveli una gravità superiore a quanto catturato dalle telecamere.

La gestione del caso da parte di Igli Tare

In via Aldo Rossi regna la cautela, ma la situazione è monitorata costantemente da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan apprezzato per la sua capacità di gestire le crisi disciplinari e mantenere l’ordine nello spogliatoio. Tare dovrà mediare tra la difesa del proprio allenatore e la necessità di mantenere un profilo istituzionale consono alla storia del club rossonero. La speranza del Diavolo è quella di chiudere rapidamente il capitolo per concentrarsi esclusivamente sulla rincorsa ai vertici della classifica, evitando distrazioni extra-calcistiche che potrebbero destabilizzare l’ambiente sotto la guida del nuovo corso tecnico.