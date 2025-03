Serie A, il Lecce segna poco: c’è un elemento da controllare. Milan stai attento

Condividi via email

Serie A, il Lecce è la peggiore in campionato dal punto di vista dei gol subiti. Il Milan deve tenere d’occhio un elemento

Domani alle ore 18:00 il Milan scenderà in campo a Lecce, allo Stadio Via del Mare, nella 28esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri dopo tre sconfitte consecutive sono alla ricerca disperata di 3 punti per muovere la classifica.

I salentini sono il peggior attacco del campionato con appena 18 gol segnati in 27 partite. Più di 1/3 di queste reti le ha realizzate Krstovic, per lui sono 7 in campionato.