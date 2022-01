Serie A, il tetto dei 5mila spettatori non funziona: a febbraio si torna al 50%

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il limite dei 5mila spettatori non funziona in Serie A, si va verso il ritorno della capienza al 50% a febbraio

Il paradosso dei 5mila spettatori. È questo quello che si ha in Serie A con il limite di tifosi presenti allo stadio, dato che alcuni impianti, quelli più grandi, sembra di giocare nel deserto, mentre in quelli più piccoli, quello del Venezia su tutti, pare non esser cambiato nulla.

Ed è per questo motivo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, che al rientro dalla sosta, il 6 febbraio, la Lega dovrebbe decidere di rimettere il limite della capienza degli stadi al 50%, lo stesso avuto all’inizio di questo 2022.