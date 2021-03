Serie A, Il Milan ha fatto saltare una panchina: si è dimesso Prandelli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la recente vittoria del Milan a Firenze potrebbe portare a clamorose dimissioni in Serie A

Il successo del Milan in casa della Fiorentina in questo weekend in Serie A ha portato a clamorose conseguenze. Cesare Prandelli si è dimesso da allenatore del club gigliato.

Al posto dell’ex Ct della nazionale sulla panchina della Fiorentina dovrebbe tornare già in serata nel capoluogo toscano Giuseppe Iachini esonerato proprio per far posto all’attuale dimissionario. Si attendono nuovi aggiornamenti.