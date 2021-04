Serie A, i risultati delle ore 15: vincono Sampdoria e Udinese

Serie A, i risultati delle ore 15: vittorie per Sampdoria e Udinese che battono di misura Verona e Crotone

Serie A, i risultati delle ore 15 hanno visto il successo di Sampdoria e Udinese che si sono imposte contro Verona e Crotone questo pomeriggio. Jankto, Gabbiadini e Thorsby sono i protagonisti del 3-1 dei doriani contro gli Scaligeri; per l’Udinese è invece Rodrigo De Paul il mattatore assoluto con una doppietta.

Balzo in avanti in classifica per Sampdoria e Udinese che si portano rispettivamente a 39 e 36 punti. Resta a 41 il Verona mentre il Crotone si conferma fanalino di coda a quota 15 punti.