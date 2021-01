Il Genoa ha battuto per 2-0 il Bologna nel secondo anticipo di questa 17esima giornata di Serie A 2020/2021

Per il Genoa la cura Davide Ballardini sta funzionando. I liguri, nel match giocatosi poco fa, si sono imposti sul Bologna per 2-0 grazie alle reti, una per tempo, di Miha Zajc e Mattia Destro.

Il Genoa si porta a quota 14 punti in classifica, attualmente al 17esimo posto in classifica, in attesa che giochino le altre squadre.