Serie A: domenica a San Siro arriva lo Spezia che ha sbancato Udine

In attesa di giocare questa sera contro il Rio Ave, il Milan dovrà anche pensare a domenica, quando arriverà lo Spezia a San Siro

Una doppietta di Galabinov nel recupero della 1a giornata di Serie A giocatasi ieri sera, ha regalato allo Spezia il primo successo della storia nella massima serie per il club ligure.

Forti di questo successo, i ragazzi di Italiano hanno già iniziato a preparare la prossima sfida, decisamente più proibitiva (almeno sulla carta, ndr) di domenica pomeriggio quando affronteranno alle 18 il Milan a San Siro. Una sfida per i rossoneri delicata, perché arriverà dopo la trasferta in Portogallo, contro un avversario che ha avuto un giorno in più per riposare e giocherà sulle ali dell’entusiasmo.