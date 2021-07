Serie A, De Siervo: «Non dobbiamo aver paura dei cambiamenti»

L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato durante la presentazione dei calendari del Campionato 2021-2022.

«Non dobbiamo avere paura dei cambiamenti. Con questo nuovo format riusciamo a spalmare le partite in maniera più equilibrata, come fanno in altri campionati. Stiamo costruendo il centro di produzione della Serie A, per centralizzare e gestire internamente i segnali che verranno poi resi disponibili ai nostri tifosi. Questo per fornire un prodotto sempre migliore».

