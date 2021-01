Serie A, con Sanremo non in contemporanea: anticipato il calcio d’inizio

Serie A, per evitare contrapposizione con Sanremo, so potrebbe anticipare il calcio d’inizio delle partite in contemporanea alla rassegna

Serie A, la Lega potrebbe anticipare il calcio d’inizio delle partite della 25a giornata, in programma tra il 2 e il 4 marzo, per evitare la sovrapposizione con il Festival di Sanremo. Lo segnala Gazzetta dello Sport.

NON A CAUSA DI IBRA- La decisione non ha nulla a che fare con la presenza di Zlatan Ibrahimovic come ospite fisso per tutte le serate della rassegna. Si tratta più di una forma di tutela della Lega nei propri confronti dato che gli stadi molto probabilmente saranno ancora chiusi nei giorni in cui si terrà il Festival (dal 2 al 6 marzo) e quindi tutti i tifosi si troveranno inevitabilmente davanti alla tv.