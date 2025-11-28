Serie A, la classifica dell’altezza dei giocatori: il Milan nel mezzo. Il dato genera curiosità

Serie A – Transfermarkt ha stilato la classifica delle altezze delle varie squadre del campionato italiano

L’analisi della composizione fisica delle rose di Serie A 2025/26 offre uno spaccato interessante sulle strategie di scouting e sui profili atletici prediletti dalle diverse società. I dati del Ranking Altezza Media stilato da Transfermarkt mostrano come la ricerca di giocatori imponenti sia un fattore cruciale per alcuni club, mentre altri privilegiano l’agilità e la rapidità.

Il Podio dei Giganti: Udinese, Pisa e Atalanta

A guidare la classifica delle squadre più alte del campionato è l’Udinese, che si piazza al primo posto con una statura media di 187.3 cm. I friulani dimostrano di puntare molto sull’impatto fisico, come testimonia anche l’altezza massima in rosa di 198 cm.

Al secondo posto, troviamo il Pisa con una media di 186.5 cm, seguito a stretto giro dall’Atalanta a 186.4 cm. La Dea, nota per il suo gioco intenso e aggressivo, conferma di prediligere atleti con una struttura fisica robusta, ideali per i duelli aerei e la pressione a tutto campo imposta dal suo staff tecnico.

Altre squadre come Cagliari e Lecce si mantengono nella parte alta della graduatoria (rispettivamente 186.0 cm e 185.9 cm), suggerendo una strategia che valorizza la forza nei contrasti e il dominio nelle palle inattive.

Rossoneri e Grandi Nomi nel Mezzo

Analizzando i club di vertice, il Milan si posiziona all’ottavo posto con una media di 185.5 cm. Il Diavolo trova un equilibrio tra fisicità e tecnica, con un’altezza massima di 197 cm che probabilmente identifica un difensore centrale o un portiere di stazza.

Sorprende, in un certo senso, il Napoli, che pur avendo l’atleta più alto del campionato (un impressionante 202 cm), si ferma a una media di 185.3 cm. L’Inter, con 185.1 cm, e la Juventus, con 184.6 cm, si collocano in una fascia intermedia, confermando una tendenza a bilanciare la prestanza fisica con altre qualità tecniche. La Roma, con 184.1 cm, si trova anch’essa a metà classifica, riflettendo una composizione mista della rosa.

La Coda: c’è la Lazio

In fondo alla classifica, si posiziona la Lazio, prossimo avversario del Milan, risultando la squadra con la statura media più contenuta, appena 183.0 cm. I biancocelesti, che spesso privilegiano la tecnica e la rapidità nel palleggio, dimostrano di sacrificare centimetri a favore di maggiore agilità e velocità, in linea con una filosofia di gioco che predilige il fraseggio basso e la corsa sulla potenza aerea.