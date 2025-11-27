Connect with us

Coppa Italia obiettivo del Milan? Allegri punta la finale: «Arrivare a maggio a Roma sarebbe bello, è un obiettivo». E non dimentica la Supercoppa

Tomori racconta Ibrahimovic: «Furioso se perdeva le partitelle, è la persona più competitiva che conosca». E svela il retroscena

Conferenza stampa Allegri: «Pulisic difficilmente ci sarà. Con Maignan ci parlo. Mercato? La rosa è giusta»

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano svela: «Fullkrug offerto in Italia, Fabio Silva occasione vera. E c'è un retroscena»

Tomori si racconta a 360 gradi: «Tuchel mi osserva per la Nazionale, il Milan è stata la scelta migliore. Ibra, Modric e quello scudetto indimenticabile...»

15 minuti ago

coppa italia

Coppa Italia Milan: il tecnico lancia la sfida alla Lazio anche in coppa. Mese di fuoco tra campionato e Supercoppa, ma il sogno è l’Olimpico

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di campionato di sabato sera a San Siro contro la Lazio, ha voluto tracciare la rotta per le prossime settimane, ponendo un accento particolare e ambizioso sulla Coppa Italia. Consapevole di avere di fronte un mese tosto e fitto di impegni logoranti, tra cui la trasferta per la Supercoppa in Arabia, l’allenatore livornese ha chiarito che la coppa nazionale non sarà affatto snobbata, anzi. L’incrocio contro i biancocelesti si ripeterà a breve proprio nella competizione a eliminazione diretta, e per Allegri quello è un obiettivo che hanno in testa: il desiderio, neanche troppo velato, è quello di conquistare il pass per la finale di Roma a maggio, palcoscenico che il mister conosce bene e apprezza.

UN MESE INTENSO«Sarà un mese tosto, la Coppa Italia sempre contro la Lazio sarà difficile, ma è un obiettivo che abbiamo in testa. Arrivare a maggio a Roma sarebbe bello, perché lì si sta sempre bene. Anche in Supercoppa per l’Arabia non sarà facile. Intanto pensiamo a sabato che sarà una gara diversa rispetto a quella di Coppa».

