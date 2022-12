Serie A, Casini: «Rateizzazione delle tasse? Noi collaborativi col governo»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è tornato a parlare della rateizzazione delle tasse da parte del governo: le sue parole

Intervenuto ai microfoni dell’ANSA, Lorenzo Casini è tornato a parlare del tema della rateizzazione delle tasse:

«Siamo sempre disponibili non vedo problemi, anzi siamo contenti. Sulla rateizzazione delle tasse non c’è uno stop, il ministro ha detto che come governo stanno lavorando per trovare una soluzione che va trovata. È un problema generale, che riguarda non solo il calcio ma tutto lo sport, quindi siamo fiduciosi che si troverà una soluzione di carattere generale; noi siamo collaborativi come sempre».