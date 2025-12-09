Serie A, l’AIA promuove l’intera squadra arbitrale del weekend. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il bilancio sul reparto arbitrale dopo l’ultima giornata di Serie A è estremamente positivo. A promuovere i direttori di gara è stato Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali della CAN A e B, intervenuto nel format Open Var(trasmesso in esclusiva su DAZN in collaborazione con FIGC, AIA e Lega Serie A).

De Marco ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto: “È stata una giornata molto positiva, un bel weekend per tutta la squadra arbitrale,” ha commentato il dirigente, confermando l’alta performance dei fischietti italiani.

Il Caso Kalulu: Promozione Piena per La Penna

Uno dei momenti più discussi del weekend è stato l’episodio avvenuto durante il big match Napoli-Juventus, dove l’arbitro La Penna è stato chiamato a prendere una decisione chiave. L’episodio in questione riguarda l’ammonizione comminata a Pierre Kalulu, il difensore versatile ora in forza al Napoli, per un fallo su Oliveira.

De Marco ha promosso senza riserve la decisione di La Penna, definendola corretta. Il dirigente ha motivato la scelta analizzando la dinamica dell’intervento: “L’arbitro è piazzato bene,” ha proseguito De Marco. “Il piede non è alto e il fallo di gioco non è violento, corretta la scelta dell’ammonizione.”

Questa valutazione positiva da parte dei vertici arbitrali chiude il dibattito sull’episodio, confermando la bontà della decisione presa in campo.

Il Milan e la Qualità Arbitrale

Un alto livello di preparazione e performance arbitrale è fondamentale per garantire la regolarità e l’integrità della competizione, un aspetto cruciale per squadre come il Milan che lottano per i vertici della classifica.

