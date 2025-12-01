Sergio Ramos Milan, clamorosa idea a zero: lo spagnolo si propone per gennaio per il sogno Mondiale. Piovono conferme totali

Sergio Ramos Milan, l’ex Real lascia il Messico e vuole la Serie A. Proposto ai rossoneri che cercano un difensore esperto per la rosa di Allegri

L’addio al calcio giocato può attendere, perché Sergio Ramos non ha alcuna intenzione di dire basta. A 39 anni, il leggendario difensore spagnolo sente di avere ancora cartucce da sparare ed è alla ricerca di una nuova, probabilmente l’ultima, avventura ad alto livello. La sua parentesi in Messico con la maglia del Monterrey è ormai ai titoli di coda: il contratto scadrà il 31 dicembre 2025 e la decisione di non rinnovare è già stata presa. Nonostante l’età, i numeri dicono che il fisico regge: 30 partite giocate dal suo arrivo a febbraio e ben 7 gol realizzati, conditi dalla solita leadership carismatica. Ora, però, l’obiettivo è tornare in Europa per inseguire una speranza remota ma affascinante: strappare una convocazione con la Spagna per i prossimi Mondiali.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, che cita anche le indiscrezioni di Fabrizio Romano, il campionato italiano esercita un fascino particolare sull’ex capitano del Real Madrid. Ramos cerca una squadra che necessiti di un leader aggiunto già da gennaio, senza pretendere di giocare ogni minuto, e i suoi agenti si stanno muovendo di conseguenza. In questo scenario, nelle ultime ore è spuntata una pista suggestiva: Sergio Ramos è stato proposto al Milan da alcuni intermediari. Il club rossonero, d’altronde, sta scandagliando il mercato alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Massimiliano Allegri per completare il reparto che conta già Gabbia, Tomori, Pavlovic e De Winter, oltre ai giovani Odogu e Bartesaghi.

Sergio Ramos al Milan? Valutazioni in corso

L’ipotesi di inserire un profilo di grandissima esperienza non è esclusa a priori dalla dirigenza di via Aldo Rossi, tanto che recentemente era emersa anche la suggestione di un ritorno di Thiago Silva dal Fluminense. Le valutazioni sono in corso, ma la candidatura di Ramos è sul tavolo. Il Milan, tuttavia, non è l’unica opzione in Serie A: nei giorni scorsi, il nome dello spagnolo era stato accostato anche all’Inter e alla Juventus, quest’ultima alle prese con l’assenza di Bremer.