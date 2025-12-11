Sergio Ramos, dalla Spagna rilanciano: il difensore vuole tornare in Europa e sogna il Milan. E Tare…

Sergio Ramos, importanti conferme dalla Spagna: il centrale vuole firmare con il Milan a gennaio. Possibile contratto di 6 mesi con opzione

Una notizia che ha il potenziale per scuotere il mercato difensivo: l’ex capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, è pronto a tornare in Europa non appena scadrà il suo contratto con la squadra messicana del Monterrey, previsto per la fine di dicembre. Tra i club che stanno monitorando con interesse lo sviluppo della situazione c’è anche il Milan, alla ricerca di un rinforzo di esperienza per la retroguardia di Massimiliano Allegri.

La stampa spagnola ha fatto trapelare i dettagli della manovra rossonera. Il Milan starebbe valutando Ramos non solo come una prestigiosa opportunità a parametro zero, ma come un’opzione tattica immediata per sopperire alle esigenze del reparto.

Sergio Ramos Milan: la formula del contratto e le condizioni

L’idea del Milan, al momento, non sarebbe quella di offrire un impegno a lungo termine, ma di proporre una formula che concili le ambizioni del giocatore con la prudenza finanziaria del club.

Il piano prevede un contratto di soli 6 mesi, che coprirebbe la seconda metà della stagione in corso. A questo periodo iniziale, verrebbe aggiunta un’opzione per la stagione successiva, subordinata a due condizioni chiave:

La qualificazione in Champions League del Milan. Il raggiungimento di un numero di presenze ancora da stabilire da parte del difensore spagnolo.

Questa formula permetterebbe al Milan di valutare l’impatto fisico e il rendimento del veterano nel contesto del calcio italiano e negli schemi di Allegri.

Ramos Davanti A Thiago Silva Nelle Preferenze

L’interesse per Sergio Ramos è talmente concreto da superare quello per un’altra vecchia conoscenza del club: l’ex difensore e bandiera rossonera Thiago Silva. In questo momento, nelle preferenze della dirigenza, Sergio Ramos è in vantaggio sul brasiliano.

La sua esperienza vincente, il carisma e la mentalità forgiata in anni di successi al Real Madrid e in Nazionale lo renderebbero un leader difensivo cruciale per il Milan, che vuole rimanere ai vertici del campionato. La situazione si preannuncia caldissima e il Milan sembra determinato a piazzare un colpo di altissimo profilo per la sua difesa.