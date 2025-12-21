Sergio Ramos e le porte aperte all’Italia: priorità chiara! Il Milan osserva lo spagnolo. Cosa può succedere

Sergio Ramos, attualmente svincolato dopo l’esperienza in Messico, ha come priorità l’approdo in Serie A: il Milan c’è

Il futuro di Sergio Ramos è a un bivio. Dopo aver ufficializzato l’addio ai messicani del Monterrey alla scadenza del contratto (31 dicembre 2025), la leggenda spagnola è alla ricerca dell’ultima grande sfida europea. L’obiettivo è chiaro: giocare con continuità ad alti livelli per convincere la Spagna a convocarlo per i Mondiali 2026. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’Italia è una destinazione che affascina profondamente il centrale iberico.

Sergio Ramos, porte aperte all’Italia: Il punto di Fabrizio Romano

Come emerso in un recente aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Sergio Ramos ha dato totale disponibilità per un trasferimento in Serie A. Il difensore sta aspettando l’opportunità tecnica “corretta”, privilegiando club competitivi che gli garantiscano il minutaggio necessario per sognare il ritorno in Nazionale.

Le possibili rotte: Milan e Juventus alla finestra?

In Serie A, diverse big necessitano di esperienza nel reparto arretrato, ma le strategie divergono:

Milan: I rossoneri cercano un centrale, ma la linea di Igli Tare sembra orientata verso profili più giovani o prestiti semestrali (come Disasi o Aké), rendendo Ramos una pista suggestiva ma complicata per filosofia societaria.

Juventus: I bianconeri potrebbero valutare l'opzione Ramos a causa del recente infortunio di Rugani, che lascerà un buco nelle rotazioni di Thiago Motta per le prossime settimane.

Lo scoglio dell’ingaggio

Nonostante lo status di free agent (parametro zero dal 1° gennaio), il vero ostacolo rimane l’aspetto economico. L’entourage del giocatore non ha ancora ricevuto offerte dall’Italia che soddisfino le sue richieste salariali. Ad oggi, infatti, non esiste alcuna trattativa concreta o proposta ufficiale sul tavolo.