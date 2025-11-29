Sergio Ramos scaricato dal Messico chiama l’Europa: Mondiali 2026 nel mirino, suggestione Milan a parametro zero. Ma servirebbe davvero ai rossoneri?

Sergio Ramos lascia i Rayados a fine anno: vuole un top club per convincere la Spagna. Servirebbe davvero al Milan di Allegri?

Le valigie sono pronte, la decisione è presa: l’avventura di Sergio Ramos in Messico è ai titoli di coda. Il difensore spagnolo lascerà il Monterrey alla naturale scadenza del contratto, il 31 dicembre 2025, per inseguire un ultimo, grande sogno: la convocazione ai Mondiali 2026. Come riporta l’analisi di Calciomercato.com, l’ex capitano del Real Madrid vuole tornare in Europa per avere quella visibilità necessaria a convincere il ct De la Fuente. Se il ritorno in Spagna (con il sogno impossibile dei Blancos) resta la priorità, la Serie A potrebbe diventare la vetrina perfetta.

Sergio Ramos a parametro zero: servirebbe davvero al Milan?

In questo scenario, i riflettori si spostano inevitabilmente sul Milan. Il club rossonero è alla ricerca di un difensore di esperienza internazionale per blindare il reparto arretrato e alzare il livello di personalità nello spogliatoio di Max Allegri. Non è un mistero che recentemente sia tornato in auge anche il nome di Thiago Silva, a testimonianza di come la dirigenza stia valutando profili “senior” di altissimo spessore. Ramos, disponibile a parametro zero a gennaio, rappresenterebbe l’occasione ideale, seguendo le orme di Luka Modric: il croato, arrivato a Milanello in età avanzata, sta dimostrando di essere ancora un fattore determinante.

Se la Juventus (già interessata in passato) e il Como dell’amico Fabregas restano sullo sfondo, il Milan potrebbe offrire quel palcoscenico da Champions (o di alta classifica) che Ramos cerca disperatamente. Un innesto di tale carisma, a costi di cartellino nulli, potrebbe essere la mossa vincente per puntare allo Scudetto e regalare al difensore il pass per il Mondiale nordamericano.