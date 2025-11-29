Sergio Ramos saluta i Rayados e infiamma il mercato: occasione a zero a gennaio, torna la suggestione Milan?

Sergio Ramos non ha intenzione di ritirarsi e sarà svincolato nel 2026: l’indiscrezione di Fabrizio Romano riaccende i sogni dei tifosi rossoneri

La decisione è ormai presa e destinata a scuotere gli equilibri del prossimo calciomercato invernale: Sergio Ramos lascerà i Rayados di Monterrey. Contrariamente alle voci che circolavano su un possibile addio al calcio giocato, il leggendario difensore spagnolo non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Come riferito puntualmente dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il desiderio dell’ex capitano del Real Madrid è quello di unirsi a un nuovo club e tentare un ulteriore, avvincente capitolo della sua straordinaria carriera.

Sergio Ramos, suggestione Milan?

Ramos sarà dunque disponibile come free agent a partire da gennaio 2026, una condizione contrattuale che lo rende automaticamente uno dei pezzi pregiati della finestra di riparazione. In questo scenario, torna prepotentemente d’attualità la suggestione Milan. Il club di via Aldo Rossi, che già in passato era stato accostato al centrale andaluso, potrebbe valutare con attenzione l’opportunità di ingaggiare un leader di tale caratura a parametro zero. Sebbene la politica recente del Diavolo sia orientata verso i giovani, l’inserimento di un veterano con il carisma e l’esperienza vincente di Ramos potrebbe rappresentare quell’iniezione di personalità necessaria per affrontare i momenti caldi della stagione, sia in Serie A che in Europa.

Non si tratta di una trattativa avviata, ma di una classica occasione di mercato che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto nelle prossime settimane. La possibilità di vedere Sergio Ramos a San Siro, a guidare la difesa rossonera per sei mesi o un anno, stuzzica la fantasia dei tifosi e potrebbe rappresentare una soluzione “low cost” per il cartellino ma di altissimo profilo tecnico. Gennaio è alle porte e il nome dello spagnolo è pronto a infiammare le cronache sportive.