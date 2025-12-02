Sergio Ramos Milan, la suggestione mondiale per la difesa e il no della società: l’operazione Modric resta un caso unico per la dirigenza? Ultime

Sergio Ramos Milan, il difensore spagnolo cerca il rilancio in Europa ma il club frena valutando solo prestiti per completare il reparto arretrato

Il calciomercato del Milan si accende improvvisamente con una voce che ha del clamoroso in vista della sessione invernale: Sergio Ramos, iconico difensore spagnolo, sarebbe finito nell’orbita rossonera. L’ex capitano del Real Madrid, che chiuderà la sua esperienza in Messico con il Monterrey il prossimo 31 dicembre diventando ufficialmente svincolato, ha deciso di rimettersi in gioco in Europa. L’obiettivo del centrale è ambizioso: convincere il ct della Spagna a convocarlo per i Mondiali 2026. Tramite alcuni intermediari, il suo profilo è stato proposto al tavolo della dirigenza di via Aldo Rossi, alla ricerca di un’ultima grande avventura, magari proprio in Italia.

Sergio Ramos, no del Milan allo spagnolo

Tuttavia, come riporta oggi Tuttosport, la risposta del club è stata tiepida se non fredda. Da Casa Milan non arrivano segnali di apertura. La linea societaria è ferma e ricalca quanto già accaduto con l’ipotesi del ritorno di Thiago Silva: la dirigenza non è intenzionata a collezionare figurine. La posizione è chiara: l’operazione Luka Modric rappresenta un unicum. L’innesto del croato ha funzionato per la sua straordinaria integrità fisica e centralità tattica, un’equazione che non si ritiene replicabile automaticamente con altri “senatori” dalla carta d’identità ingiallita.

Nonostante il “no” alle vecchie glorie, l’emergenza difesa rimane un tema caldo. Il Diavolo ha bisogno di un difensore centrale a gennaio per allungare le rotazioni, considerando che il giovane David Odogu sarà spesso aggregato al Milan Futuro per maturare esperienza. Il pacchetto arretrato necessita di un innesto numerico, ma la strategia sarà dettata dal rigoroso equilibrio economico. Il budget pesante verrà destinato all’attacco, subordinato a una cessione importante come quella di Santiago Gimenez. Per la retroguardia, invece, si guarderà alle occasioni di mercato, privilegiando la formula del prestito secco o con diritto di riscatto, senza appesantire il monte ingaggi.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.