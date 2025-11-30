Sergio Ramos, proposto al Milan: la mossa degli intermediari. Il classe 1986 è un’occasione

Sergio Ramos al Milan? Aumentano le voci legate al difensore spagnolo classe 1986. Ci sono gli intermediari di mezzo

Una notizia inattesa scuote il calciomercato invernale del Diavolo: il nome di Sergio Ramos, iconico difensore spagnolo classe 1986, è stato accostato ai colori rossoneri. Attualmente in forza al Monterrey in Messico, l’esperto centrale andaluso, noto per la sua leadership e il vizio del gol nei momenti decisivi, sarebbe stato offerto alla dirigenza milanista tramite alcuni intermediari.

Un Curriculum da Brividi per la Retroguardia Rossonera

L’arrivo di Ramos, che vanta un palmarès impressionante costruito principalmente con la maglia del Real Madrid e della Nazionale Spagnola – tra cui spiccano quattro Champions League e un Mondiale – rappresenterebbe un innesto di enorme esperienza e carisma per la retroguardia del Milan. Nonostante l’età anagrafica (39 anni), le sue qualità tecniche e la sua feroce determinazione sul campo sono ancora riconosciute a livello internazionale.

La proposta arriva in un momento in cui l’allenatore Massimiliano Allegri, il pragmatico tecnico toscano, potrebbe cercare un difensore di provata affidabilità per affrontare la seconda metà di stagione, caratterizzata da impegni cruciali in campionato e nelle coppe europee. Un leader naturale come Ramos potrebbe non solo stabilizzare la difesa, ma anche fungere da mentore per i giovani talenti presenti in squadra.

Il Fattore Economico e la Necessità Tattica

Naturalmente, l’operazione presenta delle complessità. Sebbene il difensore abbia un contratto in Messico, l’aspetto economico legato all’ingaggio del campione di Camas, in passato abituato a stipendi faraonici, dovrà essere attentamente valutato dalla società di Via Aldo Rossi. Il Diavolo, noto per la sua politica di contenimento dei costi e valorizzazione dei giovani, dovrebbe fare un’eccezione significativa per un calciatore di questo calibro e di questa età.

Inoltre, la dirigenza dovrà considerare l’effettiva necessità tattica. Ramos porta con sé non solo la sicurezza difensiva, ma anche una spiccata propensione a impostare l’azione e una pericolosità aerea sui calci piazzati che potrebbe fare gola ai rossoneri. La palla passa ora alla dirigenza del Milan, chiamata a decidere se una leggenda vivente del calcio come Sergio Ramos possa ancora fare la differenza in Serie A. La suggestione c’è, ora servono i fatti. A riportarlo è Alessandro Jacobone.