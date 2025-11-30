Sergio Ramos, aggiornamenti continui: lo spagnolo è sul mercato, l’Italia lo aspetta? La posizione dell’ex Real intriga anche il Milan per un motivo

Sergio Ramos, piovono aggiornamenti continui: lo spagnolo gradirebbe un’esperienza in Italia senza la pretesa di giocare titolare

L’avvicinarsi della finestra di mercato invernale porta con sé una clamorosa opportunità a parametro zero per i grandi club italiani. Sergio Ramos lascia il Messico. La notizia, che riaccende le speranze dei tifosi della Serie A, arriva direttamente dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. Il contratto del leggendario difensore centrale spagnolo scade adesso, rendendolo immediatamente disponibile per qualsiasi squadra che voglia ingaggiarlo senza dover pagare un cartellino.

Sergio Ramos, la posizione del difensore sul futuro

La situazione, come spiega Romano, è particolarmente vantaggiosa per i club: Ramos è un profilo che non ha bisogno di presentazioni. Non solo porterebbe in dote la sua immensa esperienza e un palmarès unico, ma rappresenterebbe anche un leader in più all’interno dello spogliatoio. Inoltre, lo spagnolo non ha la pretesa di giocare tutte le partite, rendendosi un elemento prezioso per la rotazione e la gestione delle sfide più delicate.

L’opzione campionato italiano è una destinazione molto gradita al difensore, che cerca una sfida stimolante per gli ultimi anni della sua carriera. Romano ha sintetizzato la situazione senza lasciare spazio a dubbi:

IL PROGETTO – «Sergio Ramos lascia il Messico. Il suo contratto scade adesso, è un’opportunità per una squadra che possa aver bisogno di un difensore in più, un leader in più, non pretende di giocarle tutte. Posso dirvi che anche il campionato italiano intrigherebbe molto Ramos». L’esperienza e il carisma di Sergio Ramos potrebbero rivelarsi fondamentali per qualsiasi formazione in cerca di un innesto immediato e di un punto di riferimento in difesa.